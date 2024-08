Schutzengel Blieskastel Neues Auto mit Rollstuhlrampe hilft Jannik

Indes wurde der Transport von Jannik infolge altersgemäßen Wachstums und Gewichtszunahme immer schwieriger. Denn es war sehr beschwerlich und körperlich kaum noch zu schaffen, Jannik aus dem Rollstuhl in den Kinderautositz zu heben. Zudem musste Jannik bei Autofahrten auf seinen elektrischen Rollstuhl, den er eigenständig bedienen kann, verzichten, da dieser für das Auto zu sperrig war und nicht mitgeführt werden konnte. Stattdessen konnte bei Fahrten mit dem Auto nur der manuelle Klapp-Rolli genutzt werden, so dass Jannik in seiner für das Selbstbewusstsein so wichtigen eigenen Mobilität zusätzlich einschränkt war, weil er seinen manuellen Klapp-Rolli nicht selbständig alleine fahren kann und auf Hilfe angewiesen ist.