Von Erich Schwarz : Blieskasteler Grundschüler sammeln für Kinder in der Ukraine

Die Kinder waren stolz auf die Spenden, hatten sie doch unter Umständen ihr Lieblingskuscheltier oder ihr Lieblingsspielzeug abgegeben. Foto: Iris Dupre

Von Erich Schwarz „Der Kriegsausbruch in der Ukraine hat uns alle geschockt. Wir sind betroffen und mit den Gedanken besonders bei den unbeteiligten Kindern und ihren Familien“, hatte Schulleiterin Iris Düpre in einem Elternbrief an die Eltern der Grundschule Blieskastel Kirchberg-Schlossberg geschrieben.

Aber man wollte es nicht nur bei der Betroffenheit belassen, sondern auch aktiv werden und helfen. Denn die Lehrerinnen und Lehrer konnten schnell feststellen, dass auch die Grundschülerinnen und -schüler bereits sehr viel mitbekommen und auch Fragen im Unterricht gestellt hatten.

Es beschäftige die Schülerinnen und Schüler sehr, dass gleichaltrige Kinder leiden und ihr Zuhause verlassen müssen. So hatten Schulleiterin Iris Düpre und die Lehrerin Raissa Mittermüller auch einen Spendenaufruf an alle Eltern verfasst. Die Aktion wurde selbstverständlich im Unterricht pädagogisch begleitet, die Spendenaktion besprochen, und es wurde gemeinsam überlegt, was die Kinder im Saarland für die Kinder in der Ukraine tun könnten. Schließlich wurde an beiden Schulstandorten die Spendenaktion begonnen – und das Ergebnis war überwältigend.