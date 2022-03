Gymnasium in Blieskastel : Blieskasteler Schüler diskutierten mit Landtags-Kandidaten

Gymnasium in Blieskastel

In der Aula des Blieskasteler Von-der-Leyen-Gymnasiums fand eine Diskussionsveranstaltung im Vorfeld der saarländischen Landtagswahl statt. Organisiert wurde diese Veranstaltung von der Landeszentrale für politische Bildung in Kooperation mit dem Landessportverband für das Saarland, der Arbeitskammer des Saarlandes und dem Landesjugendring. Die rund 70 Schüler der Klassenstufe 9 hatten sich mit Hilfe eines Wahl-o-mat auf die Diskussion vorbereitet und Fragen vorformuliert, um sie den eingeladenen Vertreten der Parteien, die sich zum Einzug in den Landtag zur Wahl stellen, vorlegen zu können.