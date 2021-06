Fußball : Schnuppertraining für Bambinis

Bierbach/Schwarzenbach Die Verantwortlichen der Fußballvereine FC Bierbach und SV Schwarzenbach wollen gemeinsam Bambinispieler zwischen drei und sechs Jahren ausbilden. Das erste Schnuppertraining findet auf dem Kunstrasenplatz im Bierbacher Hechlertal statt.

Beginn ist am Freitag, 2. Juli, 16.30 Uhr. Die zweite Schnuppereinheit geht am Dienstag, 13. Juli, von 16.30 bis 17.30 Uhr auf dem Naturrasenplatz in Schwarzenbach über die Bühne. Wer sich das Training anschauen möchte, soll an einem der beiden Termine vorbeikommen.