Warum Hans-Michael Blum immer noch kein neues Auto hat : Erst war der Schnaps – und dann der Essig

Ballweiler Warum Hans-Michael Blum aus Ballweiler noch immer kein neues Auto hat. Alte Obstsorten verarbeitet er grandios.

2014 dann die Idee, aus dem überschüssigen Obst Essig herzustellen. Blum machte sich bei einem der deutschlandweit renommierten Fachleute kundig. Nahm wieder eine Menge Geld in die Hand, um sich Mobiliar für eine Essigmanufaktur zu kaufen. Auf dem Dachboden über der Brennerei ist jetzt der Essig zuhause. Bloß – so einfach wird aus Obst kein Essig. Zuerst wird es nach der Ernte angegoren. Dann ausgepresst – das Ergebnis ist ein Most, also die Vorstufe zum Wein. Wenn der gänzlich vergoren ist, wird er mit Essigbakterien geimpft. Hört sich kompliziert an, funktioniert aber einfach so, dass der vergorene Most über Buchenspäne fließen muss, die die Essigbakterien enthalten. Trauben, Kirschen und Pflaumen gingen diesen Weg in Blums Essigmanufaktur.