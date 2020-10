Marianne Hurth hörte nach 13 Jahren auf : Schmitt-Lang steht jetzt dem Chorverband vor

Saarpfalz-Kreis Beim nachgeholten Verbandstag des Saarländischen Chor-Verbands hat es einen Führungswechsel gegeben, Marianne Hurth legte den Vorsitz nach 13 Jahren nieder. Nachfolgerin ist die Blieskasteler Landtagsabgeordnete Jutta Schmitt-Lang.

Der vom April verschobene Verbandstag des Saarländischen Chor-Verbandes konnte kürzlich mit monatelanger Verspätung in der St.Ingberter Stadthalle stattfinden. Er fand live mit den angemeldeten Delegierten der Gesangvereine und dem Präsidium statt, wie der Verband mitteilt. Die Halle bot den knapp 90 Teilnehmern genügend Platz mit allen Hygieneauflagen, die in der aktuellen Coronazeit erforderlich sind. Beinahe hätte man die Versammlung wieder absagen müssen, denn ursprünglich war die Saarbrücker Saarlandhalle gebucht. Grund war das kurzfristig angesetzte Fußballspiel des 1. FC Saarbrücken gegen Hansa Rostock im Ludwigsparkstadion. Die Stadt verbot kurzerhand alle Veranstaltungen in der Saarlandhalle. Auf die Schnelle einen neuen passenden Ort zu finden, war für den SCV nicht einfach.

Ein zentrales Thema der Versammlung war die Corona-Pandemie. Die Auswirkungen speziell auf die Chöre haben ihren Schrecken nicht verloren. Im Gegenteil, viele Chöre konnten unter den vorgeschriebenen Hygienemaßnahmen und Abstandsregeln den Probenbetrieb nicht wieder aufnehmen. Es scheitert oft an den Räumen, die viel zu klein sind, um wenigstens einen Teil der Sänger Platz zu bieten. Oder entsprechend große Räume sind besetzt oder einfach nicht bezahlbar. Dazu kommt einfach die Angst sich anzustecken, ist doch das Singen im Chor immer noch als besonders gefährlich eingestuft, schreibt der Chorverband. Nicht zuletzt gehe ein großer Teil an Gemeinschaft und sozialen Begegnungen verloren, wenn keine Singstunden stattfänden. Doch die Chöre seien vorsichtig. Die Wiederaufnahme von Chorproben bedürfe eines großen Aufwands an Organisation. Verschiedene Redner warfen Fragen auf: Wie werten die Gesellschaft und die Politik die Gesangvereine wirklich? Wie hoch ist die Bedeutung kultureller Veranstaltungen im Gegensatz zum Beispiel zu Fußball, wo die Fans nun in die Stadien dürfen? Ist letztendlich das Ehrenamt hinderlich für die politischen Entscheidungen bei den Chören und Musikvereinen, weil da keine geldgebende Lobby dahinter steht? Ein anderes Schlagwort war die Digitalisierung - fanden doch in dem akuten Lockdown Chorproben via Internet statt. Verbreitung fand das auch über soziale Netzwerke, was wiederum die Jugend ansprach. So habe man sogar neue Mitglieder gewonnen. Der Landesjugendchor spiegele dies besonders gut wieder mit einer großen Zahl neuer Stimmen.