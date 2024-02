Schlossbergschule Blieskastel Schlossbergschule steht unter Notstrom

Und ab hier kommt dann die Stadtverwaltung mit ins Spiel. Es wurde zunächst nicht für nötig befunden, die Eltern zu informieren. Erst am Montag dieser Woche, also eine Woche nach dem Abschalten des Stroms, erhielten die Eltern die Mitteilung, dass „im Rahmen von Elektroarbeiten, die in den Winterferien am Standort Schlossberg stattgefunden haben, Sicherheitsmängel aufgetreten“ seien, wodurch es „vorrübergehend zu Einschränkungen“ kommen könne. Man arbeite „intensiv daran, die Mängel schnellstmöglich zu beheben“. Und weiter: „Aktuell sind die Bereiche, in denen die Sicherheitsmängel aufgetreten sind, abgeschaltet. Alle Klassensäle konnten in der letzten Woche durch ein externes Notstromgerät wieder mit Strom versorgt werden“.