Postfiliale in Blieskastel : Auf einmal war die Postfiliale zu

Blieskastel Mit der Schließung eines Geschäftes für Bürobedarf war auch dieses Service-Angebot weg. Die Verärgerung in Blieskastels Innenstadt ist groß.

Aber was sagt die Post dazu? Anruf in der Post-Pressstelle in Frankfurt: „Die Postfiliale kann und darf nicht schließen“, so Pressesprecher Heinz-Jürgen Thomeczek ganz lapidar. Er sei „sehr überrascht“, dass die Filiale geschlossen sei, schließlich habe der Vertragspartner Bürobedarf Herzog noch einen Vertrag bis zum 31. Juli des Jahres: „Und Vertrag ist Vertrag, die können nicht einfach schließen. Ich gehe davon aus, dass die morgen wieder öffnen müssen“, so die Darstellung des Pressesprechers. Allgemeines und ungläubiges Erstaunen bei allen Beteiligten, schließlich ist die Filiale laut Aushang für immer geschlossen. „Ich lasse das nicht so stehen. Da kann die Post nicht so einfach sagen, die Filiale muss wieder öffnen. Die müssen sich kümmern und eine Lösung anbieten“, ist Beigeordneter Guido Freidinger nun ebenfalls ungehalten. Auch Ortsvorsteher Jürgen Trautmann glaubt nicht so recht an die „Ahnungslosigkeit“ der Postoberen in Frankfurt: „Ich weiß von einem Bekannten, der in der Blieskasteler Filiale ein Postfach hat, wonach offiziell bereits informiert wurde, dass die Sendungen für das Postfach nun über den Zusteller ans Haus gebracht würden, weil die Filiale schließe“, so Trautmann. Diese Information kam vom „Service- und Versandzentrum Weiden“ der Deutschen Post. Nun geht tatsächlich auch Pressesprecher Thomeczek davon aus, dass man sich um eine Nachfolgeregelung bemühen werde, „aber erst nach Vertragsende im Juli“. Ladeninhaber könnten sich unter post.de um den Betrieb einer Postfiliale bewerben. Aber er beteuert dann immer wieder, dass der Betrieb bei Bürobedarf Herzog weitergeführt werden müsse. Eine Verlängerung der Öffnungszeiten in den Filialen Lautzkirchen und Niederwürzbach, so Thomeczek, sei nicht so einfach zu bewerkstelligen. Auf jeden Fall, so Guido Freidinger und Jens Welsch, müsse so schnell wie möglich eine Lösung für die Innenstadt gefunden werden.