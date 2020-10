In Blieskastel geht es kommunalpolitisch heiß her : Schlagabtausch beim Rathaus-Personal

In Blieskastel geht es kommunalpolitisch heiß her

Die CDU Blieskastel beklagt sich über eine Vielzahl an Stellenausschreibungen in der Verwaltung. Unser Bild zeigt den Eingang zum Rathaus am Paradeplatz. Foto: Joachim Schickert

Blieskastel Harte Diskussion zwischen CDU-Stadtratsfraktion Blieskastel und Bürgermeister Bernd Hertzler (SPD).

„Seit einem Jahr Rot-Grün vergeht kaum eine Woche ohne neue Stellenausschreibungen im Mitteilungsblatt der Stadt Blieskastel. Woher aber kommen die ganzen Stellen? Wie hoch sind die Kosten? Warum verlassen qualifizierte Mitarbeiter in den letzten Monaten die Stadtverwaltung?“ Das sind Fragen die die CDU-Stadtratsfraktion jetzt öffentlich stellt. Die Christdemokraten in der Barockstadt haben laut Presseerklärung das Thema „Personal“ auf die Agenda des Stadtrates gesetzt und verlangen Auskunft. „Was SPD und Grüne binnen eines Jahres im Bereich Personal geschafft haben, ist schon rekordverdächtig. Viele fragen uns, wer das alles bezahlen soll“, so CDU-Fraktionschef Holger Schmitt.

Unsere Zeitung hat bezüglich dieser Vorhaltungen um Stellungnahme aus dem Rathaus gebeten und diese auch erhalten. So werden die Äußerungen der CDU „mit Kopfschütteln“ quittiert. „Es wirkt schon sehr befremdlich, wenn nicht gar grotesk, wenn die CDU einerseits Transparenz in Sachen Personalpolitik fordert, andererseits die regelmäßigen Veröffentlichungen von Ausschreibungen offener Stellen kritisiert. Dient doch gerade dies der Transparenz und Information einer breiten Öffentlichkeit. Es ist ein populistischer und zugleich plumper Versuch, hier etwas zu unterstellen was es nicht gibt und damit in der Öffentlichkeit den Eindruck einer Personalausweitung zu erwecken“, meint Bürgermeister Bernd Hertzler (SPD).