SC Blieskastel-Lautzkirchen Wenn der Gegner aus zwei Chancen drei Tore macht

In der Tat hatte der SC Blieskastel-Lautzkirchen von Beginn an mehr vom Spiel. „Das war aber auch so gewollt. Wir wollten dem Gegner den Ball lassen – und dann bei Ballgewinnen schnell umschalten“, erklärte Beia. Das gelang seiner Mannschaft zum ersten Mal in der 29. Minute – und das gleich in Perfektion. Nach einem Doppelpass mit Beia tauchte Dalphin frei vor dem Tor auf und vollstreckte zum 1:0. Bitter für den SC Blieskastel-Lautzkirchen: Zu diesem Zeitpunkt war er in Unterzahl. Alexander Downey hatte sich eine Platzwunde am Kopf zugezogen – und bekam gerade an der Seitenlinie einen „Turban“ verpasst, um weiterspielen zu können.