SC Blieskastel-Lautzkirchen II Einfach mal jubeln wie die Großen im Fernsehen

Viel souveräner als der SC Blieskastel-Lautzkirchen II kann man eine Meisterschaft wohl nicht klarmachen. Die Mannschaft von Trainer Christian Meyer war in der abgelaufenen Saison in der Fußball-Kreisliga A Ost mit 69 Punkten und einem Torverhältnis von 104:15 das Maß aller Dinge und schaffte den sofortigen Wiederaufstieg in die Bezirksliga Ost. Von 24 Saisonspielen gewann der SC Blieskastel-Lautzkirchen II 23 und verlor nur eine.