Bauarbeiten in Brenschelbach Sanierungsarbeiten laufen am Kriegerdenkmal in Brenschelbach

Auch werden Natursteinblockstufen der denkmalgeschützten Anlage mit Vogesen-Sandstein neu hergestellt. Wie Ortsvorsteher Roland Kitto mitteilte, sollen die Arbeiten bis zum Volkstrauertag beendet werden, damit auch die Gedenkfeier dort stattfinden könne. Das Denkmal mit der Aufschrift „Den Toten zur Ehre – 1914-1918, 1939-1945“, so ist es im Heimatbuch „Brenschelbach-Riesweiler – Geschichte einer Saarpfalz-Gemeinde“ nachzulesen, wurde am 9. Mai 1937 bei den Zollhäusern zwischen Brenschelbach und Altheim an der Straße „Am Denkmal“ eingeweiht. Der Autor Kurt Schöndorf schreibt dort unter anderem „die in Richtung Frankreich blickende überlebensgroße Gestalt des Soldaten drückte mehr eine Demonstration des Trotzes aus, als dass sie ein Zeichen trauernden Gedenkens war.“ Der während des Zweiten Weltkrieges zerschossene Kopf sei in den 1950er Jahren erneuert und mit einem milderen Gesichtsausdruck versehen worden.