Sanierung Grundschule Breitfurt Die Toilettenanlagen samt Rohrsystem wurden runderneuert

Breitfurt · In den Sommerferien stand an der Grundschule in Breitfurt die Sanierung der Schüler- und der Personaltoiletten an. Alle Arbeiten sind abgeschlossen.

18.09.2023, 14:49 Uhr

Nur zufriedene Gesichter bei der Bauabnahme am Freitag vor Schulbeginn: Vertreter der Stadt mit dem Beigeordneten Guido Freidinger (links) und der Schule mit Schulleiterin Anja Haßdenteufel (Vierte von links) Foto: Christina Zäh

Pünktlich zu Beginn des neuen Schuljahres konnten die durchgreifenden Sanierungsmaßnahmen in der Grundschule Breitfurt termingerecht abgeschlossen werden, wie ein Sprecher der Stadt Blieskastel mitteilt.