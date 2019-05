Breitfurt : Sanierung des Herrenhauses läuft schon

Das Dach und die westliche Giebelseite des Herrnhauses mussten abgebrochen werden. Jetzt muss noch Schutt beseitigt werden. Foto: Erich Schwarz

Blieskastel/Breitfurt Die Sanierung des Kirchheimer Hofes kam auch für den Landrat überraschend. Doch alles sei im grünen Bereich, heißt es aus Homburg.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Erich Schwarz

Der Eigentümer des Kirchheimer Hofes, Oliver Schmitt, hat mit der Sanierung des Herrenhauses begonnen. Und prompt tobte ein Shitstorm in den Sozialen Medien. Ob man denn nicht vorher gewusst habe, dass man an einen „Wahnsinnigen“ verkauft, konnte man da lesen. Der Eigentümer wurde als „Vandale“ beschimpft, „der macht, was er will“. Er würde dann eine Strafe einkalkulieren, so sei das immer, wenn Geld da wäre. Starker Tobak, der allerdings bei nüchterner Betrachtung der Fakten bestenfalls noch als „Unkenntnis“ bezeichnet werden kann und der sich dann, um im Bild zu bleiben, schnell in Rauch auflöste. Am Montag gab es dann nämlich Entwarnung durch den Landrat. Auch er unterstrich, dass der Beginn der Arbeiten für ihn „überraschend“ gekommen sei. Allerdings habe man bei einem kurzfristig anberaumten Ortstermin feststellen müssen, dass „die Maßnahme die Vorgaben des bestandskräftigen Vorbescheids sowie des daraus hervorgegangenen statischen Gutachtens“ erfülle. Im Bauvorbescheid hatte man dem Besitzer zur Auflage gemacht, dass dieser dem Landesdenkmalamt „eine gutachterliche Bewertung des Gebäudes durch einen anerkannten Tragwerksplaner“ vorzulegen habe.

Die in diesem Gutachten aufgeführten Bedingungen seien dann entsprechend umzusetzen. Dieses Gutachten sowie eine Bewertung eines Prüfingenieurs hinsichtlich der Statik wurden vom Besitzer anfangs Mai der Unteren Bauaufsicht (UBA) vorgelegt. Aus dem Gutachten sei hervorgegangen, „dass die primären Sicherungsmaßnahmen für die Beseitigung der Gefahrenlage darin bestehen, die Dachkonstruktion und die westliche Giebelwand zurückzubauen“. Um das Gutachten auch noch visuell zu untermauern, hatte die UBA Fotos und Zeichnungen angefordert, die verdeutlichen sollten, welche Teile des Herrenhauses überhaupt denkmalgerecht saniert werden könnten. Aber auch, welche Teile zurückgebaut werden müssen, um einen sicheren Zugang ins Gebäude gewährleisten zu können. Sowohl UBA als auch das Landesdenkmalamt erkannten das vorgelegte Gutachten an. Nach Beginn der Arbeiten veranlasste die UBA eine kurzfristige Unterbrechung der Rückbauarbeiten zur Klärung, ob die durchgeführten Arbeiten mit dem Gutachten übereinstimmten. Zudem wurde dann am 17. Mai ein Vororttermin mit der Denkmalbehörde vereinbart.

Info Die unendliche Hof-Geschichte Die Sanierung des Kirchheimer Hofes durch seinen Besitzer Oliver Schmitt hat eine lange Vorgeschichte. Ursprünglich vertraute man dem Besitzer nicht, der Stadtrat Blieskastel nahm ihm seine Sanierungsbemühungen nicht wirklich ab. Auch seine Bauanfrage für eine Baumschule und ein Wohnhaus wurden abgelehnt. Der Stadtrat stellte das Einvernehmen nicht her, Landrat Theophil Gallo kassierte den Beschluss und stellte seinerseits das Einvernehmen her. Er vertrat von Anfang an die Auffassung, dass nur der Eigentümer das Ensemble Kirchheimer Hof sanieren könne. Es gab etliche Stadtrats- und Ausschusssitzungen, die Stadt wollte sogar gegen den Landrat klagen. Am Ende setzte man sich noch einmal mit dem Besitzer zusammen und kam zu einer einvernehmlichen Lösung.

Der Unternehmer will nun in einem ersten Schritt das Herrenhaus und die sogenannte Orangerie denkmalgerecht sanieren. Seit letzter Woche laufen die Arbeiten.