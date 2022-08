Polizei sucht Zeugen : Sachbeschädigung an geparktem Auto

Foto: dpa/Jens Wolf

Blickweiler Im Zeitraum zwischen vergangenen Sonntag (31. Juli) , 20.20 Uhr und Montag, 1. August, 7.15 Uhr ist es in der Blieskasteler Straße in Blickweiler zu einer vorsätzlichen Sachbeschädigung an einem Pkw gekommen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Ein unbekannter Täter stach an dem Fahrzeug drei Reifen platt. Zudem zerkratzte er die Beifahrerseite des Autos.