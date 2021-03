Sachbeschädigung in Niederwürzbach : Schmierereien an der Würzbachhalle

ARCHIV - 06.08.2015, Schleswig-Holstein, Flensburg: ILLUSTRATION - Ein Streifenwagen der Polizei steht mit eingeschaltetem Blaulicht auf der Strasse. Die nordrhein-westfälische Polizei ist bei Blaulichtfahrten schneller am Einsatzort als früher. Das zeigten die Messungen der Einsatzzeiten, sagte ein Sprecher des NRW-Innenministeriums am Mittwoch. Bei einem Verkehrsunfall mit Verletzten seien es im vergangenen September 8 Minuten und 53 Sekunden gewesen. Foto: Carsten Rehder/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: dpa/Carsten Rehder

Niederwürzbach Bereits am 9. Februar waren an der neuen Würzbachhalle in Niederwürzbach verschiedene Farbschmierereien festgestellt, worden, durch die die Fassade der Halle beschädigt wurde. Das teilte die Homburger Polizei am Mittwoch, 3. März, mit.

Die genaue Höhe des Sachschadens stehe derzeit noch nicht fest.