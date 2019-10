Saarpfalz-Kreis Die SZ hat nachgefragt bei der Pressestelle des Saarpfalz-Kreises hinsichtlich der Bundesstraße B423 und den Möglichkeiten aus Sicht der Verwaltung, verkehrsberuhigende Maßnahmen auf dem genannten Streckenabschnitt vorzunehmen.

Die Antwort darauf lautet wie folgt: „Da das Spektrum verkehrsberuhigender Maßnahmen relativ groß ist, gibt es in den meisten Fällen eine Maßnahme, die ergriffen werden kann. Der Umfang dieser Maßnahmen richtet sich in erster Linie an den gemessenen Fahrzeugen, dem Fahrzeug-Aufkommen und der Bedeutung, die die Straße im Verkehrsnetz hat. Eine Bundesstraße hat zentralere Bedeutung für den Verkehr als Landstraßen. Der Kreistag hat jüngst den Abschluss eines Kaufvertrages über die Lieferung, Installation und Inbetriebnahme einer semi-mobilen Geschwindigkeitsmessanlage (,,Blitzer“, Anm. der Red.) beschlossen.