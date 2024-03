Fußball DJK Ballweiler-Wecklingen siegt mit Köpfchen

Am Samstag legte er einen Treffer nach – beim 3:1 (2:0)-Heimsieg vor knapp 220 Zuschauern traf der Mittelfeldspieler nach einer Flanke von Pascal Gherram per Kopf zum 1:0 (12. Minute). Nicht nur in dieser Situation hatten die Gastgeber die Lufthoheit. Denn auch beim 2:0 verwertete Cyril Hamann eine Freistoß-Hereingabe von Mirco Schwalbach per Kopf (33.).