KEB-Veranstaltung in Blieskastel : Besinnlicher Rundgang am Klosterberg in Blieskastel

Besinnlicher Rundgang am Klosterberg in Blieskastel

KEB-Veranstaltung in Blieskastel

Kapelle am Kloster in Blieskastel. Foto: Wolfgang Henn Foto: Wolfgang Henn

Blieskastel Die Katholische Erwachsenenbildung Saarpfalz (KEB) lädt für Samstag, 3. Juli, um 15 Uhr zu einem „Besinnlichen Rundgang durch die Kloster- und Parklandschaft Blieskastel“ mit Bernhard Becker ein.

Der Klosterberg mit der Kreuzkapelle und dem Gnadenbild sowie die Klosteranlage mit der Wallfahrtskirche (erbaut nach Plänen von Hans Herkommer) ist ein Anziehungspunkt in der Region. In der Parkanlage sind mehrere Skulpturen des Bildhauers Karl Riemann zu entdecken, darunter auch die bildliche Darstellung der Legende der in der Kreuzkapelle aufbewahrten Pfeilen-Madonna: „Unsere Liebe Frau mit den Pfeilen“. Bei dem Rundgang mit dem früheren Denkmalpfleger des Saarpfalz-Kreises erkunden die Teilnehmenden den Klosterberg und lernen den Park und das Gelände des Klosters aus ungewöhnlicen Perspektiven kennen.