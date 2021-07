Klimaschutz in Blieskastel : Runder Tisch Klimaschutz ist gestartet

Blieskastel Hoch erfreut über das bürgerschaftliche Engagement in der Stadt Blieskastel hat Bürgermeister Bernd Hertzler den Runden Tisch Klimaschutz eröffnet. Über 30 Teilnehmer werden hier bis Ende des Jahres Lösungen für mehr Klimaschutz inmitten der Biosphäre erarbeiten.

Auslöser war die festgefahrene Diskussion über mehr Windkraft im Biosphärenreservat. Die damaligen Pläne, so Bernd Hertzler seien vom Tisch. Der klare Auftrag an den Runden Tisch: Ergebnisoffen neu denken, breiter starten und Wege zur Klimaneutralität aufzeigen. „Wir werden“, so der Bürgermeister, „nicht leichtfertig wertvolle kommunale Waldflächen in den Entwicklungsgebieten des Biosphärenreservates für den Ausbau der erneuerbaren Energien zur Verfügung stellen und erst recht nicht die besonders geschützten Kern- und Pflegezonen deswegen gefährden. Ich erwarte konkrete, umsetzungsorientierte Empfehlungen.“