Tolles „Osterrock“ in Bierbach mit UHE, Sin City und Purple Haze Rock-Gewitter fegt durch die Pirminiushalle

Überhaupt: Was die Band in der Besetzung mit Dirk Reichel (Gesang), Nico Kiefer (Gitarre/Gesang), Tobias Weißgerber (Keyboards/Gesang), Andreas Baltes (Bass), Marc-Oliver Mayer (Drums) und Olaf Ehrmantraut (Gitarre/Gesang) an Vielfalt am Samstag bot, das war einfach klasse: „Warriors of the world“ von Manowar – beeindruckend am Bass hier Andreas Baltes – war ebenso ein echter Brecher wie von „Balls to the wall“ der deutschen Metal-Legende Accept. Gerade hier bewies Sänger Dirk Reichel seine unglaubliche Stimmvariabilität. Immerhin hat der frühere Accept-Frontmann Udo Dirkschneider eine wirklich markante Stimme. Was das Jubiläums-Set von Purple Haze ausmachte, das waren auch die Gastsänger. Da fand sich neben James Maitland Boyle von Honey Creek und Heiko Sonntag von Voltbeat auch Porty Portner von Sin City – als Vorgeschmack auf das große Finale des Abends mit Sin City. Die Zweibrücker Band, auch auf den großen Bühnen zu Hause, lieferte den Fans der australischen Vorbilder von AC/DC genau das, was man im Besten erwarten konnte: Gitarren-Gewitter pur.