Kirche St: Mauritius in Rubenheim : Seelengesang nach dem Gottesdienst

Rubenheim Nach der Vorabendmesse in der Rubenheimer Kirche St. Mauritius beginnt am kommenden Samstag, 3. Juli, gegen 19.20 Uhr eine halbstündige klangvolle Reise. Gestaltet wird sie von der Sängerin Rita Vogelgesang und dem Gitarristen Gerhard Lang.

Rita Vogelgesang informiert, dass Singen ein Phänomen sei, das wir überall auf der Welt antreffen ist. So seien auch heilige und heilende Gesänge und deren ganzheitliche Wirkung seit jeher bekannt. Seelengesang führe in die Rückerinnerung an das Eine und an das Einssein mit Allem - zu Gott - dem Ursprung. „Aus dieser tiefen Seelenverbindung heraus werden durch innere Offenheit und Hingabe, Worte, Klänge und lichtvolle Melodien intuitiv empfangen und hervorgebracht. Jeder Seelengesang ist einzigartig, dem gegebenen Moment und den anwesenden Zuhörern genau angepasst.“