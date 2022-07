Neues Angebot in Blieskastel : Rikscha sorgt für Wind in den Haaren

Blieskastel/Webenheim Die Idee stammt aus Dänemark: Menschen mit eingeschränkter Mobilität können sich jetzt mit dem Fahrrad durch Blieskastel fahren lassen.

„Wäre es nicht schön, auch einmal in Blieskastel mit einer Bewohnerin oder einem Bewohner einer Senioreneinrichtung zu einem Kaffee oder einem Eis in die Stadt zu radeln?“, fragte sich Michael Meyer, als er von der Idee „Radeln ohne Alter“ gehört hatte. Die Idee stammt aus Kopenhagen in Dänemark und ist dort vor etwa zehn Jahren entstanden. Umgesetzt wird sie in der Region bisher nur in Zweibrücken, Blieskastel ist nun der erste Standort im Saarland. Was verbirgt sich hinter der Idee „Radeln ohne Alter“ und dem schönen Spruch, man habe auch im Alter „das Recht auf Wind in den Haaren“? Die Stiftung „Lebenswerte“ mit Sitz in Webenheim hat mit Hilfe vieler Spenden eine Fahrrad-Rikscha gekauft. Diese gibt es in verschiedenen Ausführungen.