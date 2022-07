Neuer Rewe-Markt in Blieskastel : Blieskastels Rewe hat in den Lohgärten neu eröffnet

Blieskastel Der Einkaufsmarkt hat eine größere Verkaufsfläche, mehr Parkplätze und eine gute fußläufige Anbindung an die Innenstadt.

Umgezogen von der Florianstraße in die Lohgärten 11 ist der Blieskasteler Rewe-Markt. Die Neueröffnung stieß auf großes Interesse. Seit 1998 bereits ist Stefan May Rewe-Marktmanager in Blieskastel, er hat mit seinem Tam mehrere Auszeichnungen erhalten. Bei der Neueröffnung war May die Freude anzusehen, präsentiert sich der Einkaufsmarkt doch als vielfältiger Marktplatz mit vergrößertem Verkaufsbereich. „Der Rewe-Markt hat bisher nicht nur Blieskastel, sondern die gesamte Region nach vorne gebracht“, lobte Alexander Hinkel als Vertreter der Konzernzentrale. „Wir werden weiter ein Teil von Blieskastel sein, die Herausforderungen annehmen, nicht nur das Bewährte bewahren, sondern für die Kunden auch Neues einbringen“, blickte Stefan May voraus. „Ein Dank galt der Stadtverwaltung sowie dem Stadt-und Ortsrat-Mitte, die mit dem Abriss der alten Postwerkstatt und des Bauhofs erst die räumlichen Voraussetzungen geschaffen hätten. In mehreren Beschlüssen hatte der Ortsrat Verbesserungsvorschläge zur Infrastruktur mit Anbindung an die Innenstadt durch einen Gehweg und auch zum benachbarten Freizeitweg eingebracht (wir berichteten). Bei Projektentwickler und Investor Clemens Dahlem aus Heckendalheim sei das Vorhaben seit 2014 in besten Händen gewesen, die reine Bauzeit von acht Monaten eingehalten worden. „Auch den Mitarbeitern gilt Dank. Sie haben nicht nur den Standort am Leben gehalten, sondern auch rund um den Neubau mitgeholfen“, so May. Auf der 6000 Quadratmeter großen Verkehrsfläche stünden ausreichend Parkplätze zur Verfügung, ebenso an der Blickweiler Straße öffentliche Parkplätze. Aus Sicherheits- und Betriebsablauf-Gründen sind die Parkplätze am Wochenende abgesperrt. Auf der 1660 Quadratmeter großen Verkaufsfläche im neuen Rewe-Markt gibt es ein vergrößertes Sortiment mit jeder Menge Neuerungen wie eine Salatbar, eine heiße Theke mit Angeboten zum Mitnehmen, Waren aus der Biosphärenregion, ein Bio-Angebot, eine DHL-Paketstation, ein Abholservice, einen Online-Bestellservice und, so Stefan May, die längste Metzgerei-Theke im Bliesgau. Der evangelische Kirchenchor um Pfarrer Mathias App umrahme die Feier.