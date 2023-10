Spende für die Tafel aus Blieskastel Rewe Blieskastel spendet wieder für die Homburger Tafel

„Die Homburger Tafel wird vom Rewe-Markt Blieskastel unterstützt. Täglich spenden wir frische Lebensmittel, die zwar nicht mehr verkauft, aber noch ohne Bedenken verzehrt werden können“, sagte im Gespräch mit unserer Zeitung der Rewe- Marktleiter in den Blieskasteler Lohgärten, Stefan May. Eine besondere Aktion im Markt fand über zwei Wochen bei vielen Menschen sehr viel Anklang, denn May und seine Mitarbeiterin Steffi Richter-Schneider boten Spendenkarten oder gefüllte Spendentüten im Wert von fünf Euro an, unterstützt vom Koordinator der Tafel Homburg/St.Ingbert, Antonius Daschner. „In der Spendentüte waren in Absprache mit der Tafel haltbare Lebensmittel wie Kaffee, Reis, Apfelmus, Tomatensoße, Nudeln und Gemüse in Dosen“, sagte Steffi Richter-Schneider, die im Bliestal durchaus ein bekanntes Gesicht ist, engagiert sie sich doch ehrenamtlich bei der Arbeiterwohlfahrt, der Flüchtlingshilfe Blieskastel und der Tafel Homburg/St.Ingbert.