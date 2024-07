„RESQ“ in Blieskastel Dank diesem saarländischen Unternehmen wurden schon mehrere Mörder gefasst

Blieskastel · Versuchte Terroranschläge, Mord und andere Kriminalfälle beschäftigen nicht nur die Behörden, sondern oftmals auch ein Unternehmen in Blieskastel. Zu Besuch bei „RESQ“, die regelmäßig mit in- und ausländischen Strafverfolgungsbehörden in Kontakt stehen.

17.07.2024 , 12:33 Uhr

Jede Menge filigrane Handarbeit: So sieht die Arbeit von RESQ-Chef Benjamin Pfister aus. Foto: Eric Kolling