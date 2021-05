Kunst in Mimbach : Religiöse Bilder in der Christuskirche Mimbach

Religiöse Bilder in der Christuskirche Mimbach

Kunst in Mimbach

Mimbach Mit einer feierlichen Orgelvesper wurde am Pfingstmontag die Ausstellung „Religiöse Bilder“ der Malerin Christiane Koeppler, Sarreguemines, Dozentin und Leiterin der lothringisch-saarländischen Gruppe der Landschaftsmaler „Peintres de Plein Air“, in der Mimbacher Christuskirche eröffnet.

Nun können die Bilder in der Christuskirche Mimbach besichtigt werden und zwar donnerstags und samstags von 15 Uhr bis 18 Uhr und nach den Gottesdiensten, sonntags von 11 bis 13 Uhr. Letzter Termin ist am Sonntag, 27. Juni.

Aufgrund der Pandemie-Vorschriften sind jeweils zehn Besucher gleichzeitig zugelassen, die den vorgegebenen Parcour mit Abstand und Maske absolvieren können. Es wird eine Besucherliste geführt, in die man sich beim Eintreffen mit Name, Adresse, Telefonnummer/E-Mail einträgt. Die Liste wird für Unbefugte unzugänglich aufbewahrt und nach Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungsfrist vernichtet. Mund-Nase-Schutz ist während des Aufenthaltes in der Kirche erforderlich.