Reiseführer für den Bliesgau Reiseführer für die Biosphäre Bliesgau

Ohne Blick in die Geschichte kommt ein solches Buch auch nicht aus. Doch Dawo beschränkt sich in seinen Texten auf das Wichtigste und sorgt so für Kurzlebigkeit. Die Gegenwart ist mindestens genauso spannend. Und dafür sorgen zahlreiche Fotos von Dawo, für die er oft mehrere Anläufe wegen des Lichts oder unvorhersehbarer Baustellen nehmen musste. Zwei Aufnahmen entstanden gar aus einem Heißluftballon heraus. „Was immer passen muss, ist die Uhrzeit“, so Markus Dawo. Manchmal hatte er wegen des Schattens nur zwei Stunden Zeit, um das entsprechende Foto zu machen. Viele Schnappschüsse sind dabei entstanden. Kirchen und Brunnen nehmen einen nicht unerheblichen Rahmen ein. In den Hintergrund getretene Motive, wie die kleine Steige in Niedergailbach oder der Alte Friedhof in St. Ingbert, stellte er nochmal in den Vordergrund.