Lokale Aktionsgruppe Biosphärenreservat Bliesgau : Regionalbudget fördert Projekte in der Biosphäre

Regionalbudget fördert Projekte in der Biosphäre

Saarpfalz-Kreis Nachdem 2019 und 2020 bereits mehr als 30 Kleinprojekte mit der Förderung über das Regionalbudget durch das Leader-Regionalmanagement der Lokalen Aktionsgruppe Biosphärenreservat Bliesgau unterstützt werden konnten, stehen auch für das Jahr 2021 wieder neue Gelder zur Verfügung.

Ab sofort läuft der neue Projektaufruf: Wer Ideen hat, kann seine Projektbewerbung bis zum 31. Januar 2021 an die Leader-Geschäftsstelle, c/o Saarpfalz-Kreis, Am Forum 1, 66424 Homburg, schicken.