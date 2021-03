Jetzt hat man sich in Blieskastel zu dieser Lösung durchgerungen : Ratssitzungen per Video-Konferenz

Blieskastel In Blieskastel hat man sich jetzt zu dieser neuen Lösung durchgerungen.

Na also, geht doch, oder: Beharrlichkeit zahlt sich aus. Denn nun hat man tatsächlich auch im Blieskasteler Stadtrat die Zeichen der Zeit erkannt: Nach einer ersten Ablehnung durch die Mehrheitskooperation hat sich nun der CDU-Antrag zur Durchführung von Stadtratssitzungen als Video-Konferenzen im zweiten Anlauf doch durchgesetzt: Der Stadtrat hat sich die Option geschaffen, künftig Stadtratssitzungen online, also per Video-Konferenz abzuhalten. Wie Grünen-Fraktionssprecher Lukas Paltz mitteilte, sei die Verwaltung „nach gründlicher Prüfung der Sach- und Rechtslage“ zu dem Ergebnis gekommen, dass „Stadtratssitzungen per Video-Konferenz tatsächlich umsetzbar sind“. Paltz als Vorsitzender der Stadtratsfraktion mit dem jüngsten Durchschnittsalter könne und möchte sich nicht gegen die Einführung von Online-Sitzungen aussprechen. Die Stadtverwaltung könne jetzt – nachdem im vergangenen Jahr noch keine gesicherten Erkenntnisse vorgelegen hätten – eine rechtssichere Umsetzung der Abstimmungen im Stadtrat gewährleisten.