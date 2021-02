Hier könnte es bald eine Lösung geben : Radwege-Lücke: Die Verwaltung will jetzt handeln

Biesingen/Ballweiler Eine wichtige Verbindung soll die Schaffung eines Rad- und Fußweges zwischen den beiden Stadtteilen Ballweiler und Biesingen werden. Dies wurde bei einem Termin vor Ort mit Verantwortlichen ausdrücklich als erforderlich erachtet.

Nach einstimmigen Beschlüssen der Ortsräte Ballweiler und Biesingen soll die Verwaltung in Blieskastel prüfen, wie die Lücke für Radfahrer und Fußgänger zwischen Ballweiler und Biesingen geschlossen werden kann und welche Fördermittel hierbei in Anspruch genommen werden können. Dazu fand an der Landstraße zwischen den beiden Ortsteilen ein erster Ortstermin statt. Biesingens Ortsvorsteherin Annette Weinmann, der Ortsvorsteher von Ballweiler-Wecklingen Stefan Noll, Bürgermeister Bernd Hertzler, Mitarbeiter der Verwaltung und Thomas Fläschner vom ADFC Saarland machten sich an der Landstraße ein Bild der zukünftigen Verbindung. Dabei erläuterten die Ortsvorsteherin und der Ortsvorsteher die Gründe für diesen dringend notwendigen Lückenschluss.