Radler-Demo in Blieskastel Radler werben für den Mindestabstand

Mitte dieser Woche nun haben sich auch die örtlichen Vertreter des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs (ADFC) aus Blieskastel der Aktion angeschlossen. Zunächst wurde gegenüber des Bahnübergangs in Lautzkirchen ein solches Banner mit dem Hinweis auf das Mindestabstandsgebotes aufgehängt: „Nachdem bereits in Homburg und St. Ingbert solche Aktionen gelaufen sind, haben wir uns entschlossen, auch in Blieskastel eine ähnliche Initiative zu starten“, erläuterte Andreas Hempel vom örtlichen ADFC die Aktion. Aber damit nicht genug: Man traf sich am Haltepunkt der Bahn in Lautzkirchen, um mit einer weiteren Aktion auf die Gefahren für die Radfahrer hinzuweisen.