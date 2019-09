Schwerer Unfall auf der L107 : Kollision mit Pkw: Radfahrer schwer verletzt

Aßweiler/Ommersheim Schwere Verletzungen davongetragen hat ein Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall, der sich am Montag (9. September) gegen 17.30 Uhr auf der L 107 zwischen Aßweiler und Ommersheim ereignete. Ein 52-jähriger Mann aus Bliesmengen-Bolchen fuhr nach Polizeiangaben in einer vierköpfigen Fahrradgruppe von Ommersheim in Richtung Aßweiler.

An der Einmündung zur L 107 übersah der Radler beim Überqueren der Landstraße einen von rechts kommenden Kleinwagen, woraufhin es zu einer Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen kam.