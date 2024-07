Ortsrat Aßweiler Der neue Ortsrat von Aßweiler startet mit Querelen und Rücktritten

Nach der Vereidigung der neuen Ortsvorsteherin Nicole Omlohr-Weiland durch den Bürgermeister erklärte Kai Kunkler, dass er sich im Ortsrat eine Mehrheit gewünscht hätte, denn das Ergebnis der Mehrheitswahl durch die Bevölkerung sei so nicht dargestellt. Daher lege er sein Ortsrat-Mandat nieder, dies erklärten nach ihm auch Esta Recktenwald, Armin Carius und Yannik Deutsch und nannten in einer schriftlichen Mitteilung Gründe: „Die Wählerinnen und Wähler wollten uns in Aßweiler im Amt, dieser Wille ist Kernstück einer Demokratie. Nun gibt es aber Ortsratsmitglieder, die weit weniger Stimmen im Ort erhalten haben, die aber an alten Machtstrukturen in diesem Gremium festhalten. Aus unserer Sicht wurden durch die heutige Abstimmung im Ortsrat die Grundsätze der Demokratie völlig missachtet, der Wunsch der Wähler scheint keine Rolle zu spielen. Daher legen wir unsere Mandate nieder, wir sehen uns dem Wählerwillen verpflichtet, der mit der Abstimmung im Ortsrat jedoch ignoriert werde, dies können wir aus Gewissensgründen nicht mittragen“, so die Aussagen in der Erklärung.