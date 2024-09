Nach Ärger um Netzausbau in Blieskastel PV-Strom darf in Mimbach jetzt ins Netz fließen

Die Umstellung von fossilen auf erneuerbare Energien bringen die Stromnetze bisweilen an ihre Grenzen. Denn dort wurden in den vergangenen Jahrzehnten oft der nötige Ausbau verschlafen und Investitionen gescheut. Ein bundesweites Problem, das sich vor knapp einem Jahr in Blieskastel besonders deutlich zeigte und das es nach unserer Berichterstattung bis in den ZDF-„Länderspiegel“ schaffte.