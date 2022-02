Fastnacht in Blickweiler : In Blickweiler gibts „Fastnacht aus der Tüte“

Blickweiler Bei den „Pulverblättcher“ kann man am Samstag an der Kulturhalle närrische Überraschungen abholen.

Zum zweiten Male in Folge muss der Karnevalverein (KV) „Die Pulverblättcher“ Blickweiler pandemiebedingt auf seine Fastnachtsshows verzichten, auch auf das elfjährige Vereinsjubiläum. Als Alternative bietet die Vorsitzende Nadine Clemens mit ihrem Team den Narren eine Fastnachts-Party to go an. „Dies ist eine Tüte mit Überraschungsinhalt, die garantiert Fastnachtsfeeling nach Hause bringt. Diese Tüten werden unter Hygienemaßnahmen mit Handschuhen und Mundschutz gepackt und können am Samstag, 26. Februar, von 11.11 Uhr bis 14.11 Uhr an der Kulturhalle abgeholt werden. Sie kosten für Erwachsene 11 Euro, für Kinder 7 Euro.“