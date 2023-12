Amtsgericht St. Ingbert verhandelt 41 Taten in Blieskastel Prozess um Graffiti-Sprühereien wird vertagt

Mehrere Minuten hat die Staatsanwältin damit zu tun, die Anklageschrift gegen einen 30-jährigen Zweibrücker zu verlesen, der aktuell vor dem St. Ingberter Amtsgericht angeklagt ist. Vorgeworfen wird ihm Sachbeschädigung in 27 Fällen und gemeinschädliche Sachbeschädigung in acht Fällen. Der in Mörsbach wohnende Mann soll im Zeitraum zwischen dem 30. Mai 2021 und dem 11. Oktober 2021 insgesamt 41 Mal zur Graffiti-Sprühflasche gegriffen haben. Die Anklageschrift weist einen Sachschaden von 44 750 Euro aus. Vor allem Gebäude in Blieskastel wurden dabei verschandelt, gerade das Rathaus war mehrfach betroffen.