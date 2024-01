Rockmusik in Wolfersheim Provinzielles Gallorefestival in Wolfersheim

Vorbereitet vom Team der gastgebenden Menšík-Band, benannt nach dem tschechischen Schauspieler Vladimir Menšík, zeigten drei Bands ihr Können. Gerd Hartmann, Frontmann, Songwriter, Gitarrist und Sänger von Menšík, steuert alle Titel der „Music für Cowboys and Lovers“ der seit 2008 bestehenden Band bei. „Sie entstehen aus meiner musikalischen Prägung in einem Mix im Kopf, sind beeinflusst durch den Rock’n’Roll,“ erklärt Hartmann seine Kompositionen. Mit in der Formation sind noch Andreas Wesely (Bass und Gesang), seine Frau Esther (Synthesizer) und der Taktgeber und Drummer Bernd „Leo“ Hartmann.