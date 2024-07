Gymnasium Blieskastel Projekttage boten Schülern Einblicke ins Handwerk

Beim Projekt in Blieskastel hatte man einen weiten Rahmen gesteckt: Vom Metzger bis zum Bäcker, vom Maler bis zum Tischler, vom Elektronikhandwerk bis zur Friseurin war alles vertreten, am letzten Tag kam sogar noch ein Holzinstrumentenbauer in die Schule. Und dann konnte man tatsächlich in die Praxis eintauchen: Es wurden Brot und Brötchen gebacken, die Wurstzubereitung konnte man miterleben und unter fachkundiger Anleitung einer Malergesellin wurden auch Wände künstlerisch gestaltet. Sogar der Geschäftsführer der Elektromaschinenbaufirma Fuchs aus Saarbrücken, Hans-Rudolf Daub, ließ es sich nicht nehmen, den Schülerinnen und Schülern das Innenleben eines Elektromotors nahezubringen: „Die haben sogar in der Pause weitergearbeitet“, war der Firmeninhaber begeistert vom Engagement der Gymnasiasten. Den Schülerinnen und Schülern hat es auf jeden Fall Spaß gemacht: „Schön war das, spannend und interessant, aber auch spaßig, und ich habe auch eine Menge gelernt“, erzählt die 16-jährige Carla Jochem von ihren Erfahrungen. Und der 17-jährige Philipp Fürst äußerte sich ähnlich: „Das war sehr abwechslungsreich, man hat viel dazugelernt, und man konnte Einblicke in Berufsfelder bekommen“.