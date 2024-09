Flüchtlinge in Blieskastel Probleme in Flüchtlingsunterkünften

Die Stadt Blieskastel hat – neben Einzel- oder Familienunterkünften – zwei zentrale Einrichtungen, in denen Flüchtlinge untergebracht sind. Das ist zum einen das ehemalige Edith-Stein-Haus in Lautzkichen in der Pfarrer-Peter-Straße, zum anderen das „Haus der Integration“ (ehemaliger Kindergarten) im Klosterweg in Blieskastel-Mitte. Schon seit Längerem ist die Situation für die Anwohner belastend, jetzt aber scheint den Nachbarn beider Einrichtungen der Geduldsfaden zu reißen. Nach Informationen unserer Zeitung (Namen der Anwohner sind uns bekannt, sie wollen aber anonym bleiben) häufen sich die aus ihrer Sicht unliebsamen Vorfälle in den vergangenen Wochen. Vorfälle, die von den Verantwortlichen der Stadt Blieskastel wie dem derzeit den Bürgermeister vertretenden Ersten Beigeordneten Patrick Hüther auch bestätigt werden.