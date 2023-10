Turnhalle in Böckweiler Hallenschließung bringt Probleme

Ortsvorsteher Helmut Ruf teilte auf Anfrage mit, dass der Turnverein (TV) jetzt gezwungen sei, auf andere Hallen auszuweichen. Dies bedeute einen zusätzlichen Aufwand und verursache Kosten. „Gerade für die Kinder, zurzeit sind es 60 im Turnverein, ist ein Ausweichen in andere Hallen schier unmöglich, da die bei uns vorhandenen Turngeräte, speziell für Kinder, in anderen Hallen nicht vorhanden sind und Transport und Lagerung in anderen Hallen nicht immer möglich sind,“ so Ruf. Auch sei eine längere Hin- und Rückfahrt für die Kindergarten- und Schulkinder, die aus den südlichen Stadtteilen und aus der Parr kommen, nicht zumutbar. Zudem sei die Straußjugend betroffen, die durch die kurzfristige Schließung gezwungen worden sei, auf eine Zeltkerb mit Mehrkosten im fünfstelligen Bereich umdisponieren zu müssen.