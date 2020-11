Am Sonntag ist es in der Stadt Blieskastel soweit : Presbyteriumswahl: Und hier kommen die Kandidaten

Brenschelbach/Breitfurt/Walsheim/Böckweiler (ott) Am kommenden Sonntag, 29. November, finden in der Pfälzischen Landeskirche Wahlen zum Presbyterium statt, die diesmal ausschließlich als Briefwahlen über die Bühne gehen (wir berichteten). Das Gremium wird für sechs Jahre gewählt.

Bis 18 Uhr am Wahltag können die Stimmen abgegeben werden. In der protestantischen Kirchengemeinde Hornbach-Brenschelbach stehen fünf Kandidatinnen und Kandidaten zur Wahl, von denen drei gewählt werden können. Die Wahlausschussvorsitzenden Anneliese Schmidt, Brenschelbach, Kiefernstraße 14, nimmt Briefe entgegen. Dort ist auch extra ein Briefkasten für die Presbyteriumswahl vorhanden. Infos beim Pfarrbüro in Hornbach (Im Klosterbezirk 9), Telefon (06844) 634 oder (06338) 99 30 40. In Böckweiler sind Infos bei Marliese Rauch, Telefon (06844) 1494, zu bekommen. Außerdem hängt ein Briefwahlkasten in Altheim. Es kandidieren Jessica Andel, Dr. Peter Buwen, Anna-Lena Neu, Marliese Rauch, Alexander Schunck. In Breitfurt stellen sich Ralf Gab, Klaus Dieter Gentes, Susanne Grünholz, Regina Recktenwald, Ute Schmitt, Ulrike Schreiner, Uwe Wessel und Barbara Wolter zur Wahl. Die Briefwahlunterlagen sind an die Protestantische Kirchengemeinde Breitfurt, Wolfskautstraße1, zu richten oder in den dortigen Briefkasten einzuwerfen. Innerhalb der Protestantischen Kirchengemeinde Walsheim besteht das Presbyterium aus Vertretern von drei Gemeinden. Für Walsheim kandidieren Angelo Lizzi, Werner Schwarz, Hans Bollinger, Roswitha Barth, Heidemarie Gärtner, Sabine Gude und Kathrin Mattill. In Wolfersheim sind es Manfred Linder, Sandra Velten, Grudrun Süß-Seel, Judith Lauffer, Dirk Blumenauer, Edeltrud Sandmeier und Stefanie Schwarz-Eifler. In Bliesdalheim kann unter den Kandidaten Ilka Walte, Elke Hunsicker, Hiltrud Weber, Martin Lippmann, Manfred Marson und Günter Agné ausgewählt werden.