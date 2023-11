Theater in Pinningen Premiere für das Lustspiel „Der Heiler von Pinningen“ in Altheim

Zur Handlung: Die Sprechstundenhilfe mit dem Herz auf dem rechten Fleck, organisiert das Chaos in der Praxis, die gleichzeitig auch Kommunikationszentrum des Dorfes ist. Die Putzfrau und gute Seele der Praxis hat immer eine einfache und humorige Erklärung für komplizierte Begriffe. Ein Abgesandter der Ärztekammer will den Doktor zwar auf den rechten Pfad der Schulmedizin zurückführen, wird aber schnell begeisterter Unterstützer dessen praktizierter Heilkunde mit Wein und Hausmannskost. Die resolute Bürgermeisterin will mit ehrgeizigen Zielen Pinningen zu einem Kurort entwickeln. Eine Dauerpatientin hofft auf schnelle Hilfe für ihren aus ihrer Sicht geplagten Mann, sorgt allerdings für manch peinliche Situation. Der Sohn der Bürgermeisterin entwickelt viel Fantasie und sorgt dank seiner gespaltenen Persönlichkeit für manch dubiose Idee, während sich eine Privatdetektivin geheimnisvoller Mission befindet, und sich die Bauerntochter vom Aschenputtel zur Schönheit entwickelt. Ein gescheiterter Schauspieler steht plötzlich vor der größten Rolle seines Lebens. Nicht immer zur Freude seiner Auftraggeberin wächst er über sich hinaus. Alle Akteure, darunter auch mit dem 23-jährigen Benedikt Schmitt ein Neuling, sind seit Juni zuerst in Pinningen, später auf der Bühne des Sportheims voller Euphorie dabei und freuen sich gemeinsam mit Regisseur Volker Sandmeier auf ihre Auftritte. Es sei auch für sie ein Vergnügen, ihr Publikum zum Lachen zu bringen, so die zehn Hobbyschauspieler und ihre Unterstützer.