Bahnhof Würzbach „Power Edge“ spielt Titel von ACDC

Am Freitag, 15. März, ist um 19.30 Uhr die ACDC-Cover-Band Power Edge in der Besetzung Eric Becker (Drums), Mike Schmitt (Bass), Steff Görgen (Gitarre), Thomas Recktenwald (Gitarre) und Chris Hüther (Gesang) im Bahnhof Würzbach in Niederwürzbach zu Gast.

13.03.2024 , 11:05 Uhr

Die Band Power Edge. Foto: Manuela Derschang