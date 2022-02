Post in Blieskastel : Lautzkircher Poststelle jetzt länger geöffnet

Blieskastel Die Poststelle in der Blieskasteler Innenstadt bleibt geschlossen (wir berichteten). Wie die Pressestelle der Deutschen Post die Stadtverwaltung und auch unsere Zeitung informierte, wurde der bisherigen Betreiberin fristlos gekündigt.

Die Post will versuchen, schnellstmöglich eine Nachfolgelösung zu finden. Bis dahin, so Post-Pressesprecher Heinz-Jürgen Thomeczek , werden die Öffnungszeiten der Poststelle in Lautzkirchen in der Pirminiusstraße verlängert. Diese Übergangs-Lösung hatte auch Blieskastels Ortsvorsteher Jürgen Trautmann gefordert. Die Lautzkircher Poststelle ist nun täglich von neun bis zwölf Uhr geöffnet, donnerstags von 15 bis 18 Uhr.