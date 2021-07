Blasmusik im Bliestal : Posaunisten trafen sich in Breitfurt

Voll in Aktion sind die Posaunisten (vorn von links) Klaus Dejon, Philipp Uhl, Rainer Schetting, Werner Klein, Joachim Forsch, (in der hinteren Reihe) Frank Scheyer, Arno Reichert, Klaus Schunck, Herbert Steudel, Thomas Welsch und Mario Timpane bei ihrem Treffen in Breitfurt. Foto: Wolfgang Degott

Breitfurt Joachim „Mecki“ Forsch hatte in den Hinterhof seines Wohnhauses eingeladen.

Zum fünften Mal gastierten Posaunisten der Region auf Einladung von Joachim „Mecki“ Forsch in Breitfurt. Aus dem ganzen Bliesgau und der Westpfalz waren knapp 20 Instrumentalisten, darunter erstmals Philipp Uhl aus Trulben, in den verträumten Hinterhof seines Wohnhauses gekommen. So gab es neben dem kameradschaftlichen Miteinander auch open air einige Kompositionen zu hören. Dazu zählten einige Quartette vierstimmig besetzt, wozu auch Klassiker wie „O Täler weit, O Höhen“ aus der Feder von Felix Mendelssohn Bartholdy, das Wanderlied „Wohl auf noch getrunken“, den Pop-Evergreen „Yesterday“ der Beatles oder „Summertime“ aus der Oper „Porgy and Bess“ von George Gershwin gehörten.