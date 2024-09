Posaunistentreffen in Breitfurt Posaunisten aus dem Bliestal trafen sich in Breitfurt

Die Teilnehmer repräsentierten ein breites Spektrum an musikalischen Formationen aus dem Bliesgau, dem nördlichen Saarpfalz-Kreis und der angrenzenden Westpfalz. Vertreten waren neben den Musikvereinen Gersheim, Rubenheim, Lautzkirchen, dem Blasorchester Breitfurt unter anderem auch die Bigband Beer River Baskets, die Stadtkapelle Zweibrücken und Pfarrkapelle Kirrberg. Diesmal war ein besonderer Gast dabei: Der international bekannte Posaunist und Dirigent Marc Stutz-Boukouya, ein in Blieskastel lebender Franzose. Er bereicherte das Treffen mit seinem professionellen Hintergrund. Ihn hatte Forsch im letzten Jahr kennengelernt und ihn auch bei dessen Musikprojekt gemeinsam mit Klaus Dejon, dem Kapellmeister der „Hofgassler“ unterstützt. Musikalisch bot das Treffen eine Vielfalt an Genres, von klassischen Blasmusikwerken wie Felix Mendelssohn-Bartholdys „O Täler, O Höhen“ bis hin zu modernen Jazz-Arrangements und bekannten Stücken wie der Lennon-McCartney-Komposition „Yesterday“. Neben diesen musikalischen Highlights betonten die Teilnehmer die Bedeutung des gemeinsamen Musizierens – nicht nur als Möglichkeit, neue Literatur einzustudieren, sondern auch als Ausdruck einer Jahrhunderte alten Tradition, die ihren Ursprung bereits in biblischen Erzählungen wie der von Jericho hat. Die Leidenschaft für die Musik verbindet diese Gemeinschaft.