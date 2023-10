Letzte Arbeiten in Blieskastel laufen Die Polizei soll ab 2024 im Rathaus sein

Der Umzug der Polizeidienststelle ins „Haus des Bürgers“ in Blieskastel biegt mit mehrjähriger Verspätung auf die Zielgeraden ein. Schon Mitte Oktober 2020 hatte sich angedeutet, dass das Innenministerium einen sechsstelligen Betrag dafür würde springen lassen. Schließlich gab es einen Bescheid über rund 252 000 Euro für den Umzug aus der Molkereistraße in Webenheim ins Rathaus III am Luitpoldplatz. Kürzlich hat das von Reinhold Jost (SPD) geführte Innenministerium mitgeteilt, dass man diese Bedarfszuweisung um rund 92 000 Euro aufstockt.