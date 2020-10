Eine klasse Nachricht für Blieskastel : Dem Umzug der Polizei steht nichts mehr im Weg

Blieskastel CDU-Landtagsabgeordnete Schmitt-Lang: Das Saar-Innenministerium gibt den hierzu benötigten finanziellen Zuschuss.

Die Polizei soll von Webenheim näher in die Innenstadt rücken, so ist es für Blieskastel schon seit zwei Jahren geplant. Und jetzt scheint der Durchbruch erreicht, wie aktuell unsere Zeitung erfuhr. „Ich bin ständig mit dem Innenministerium im Gespräch, um dieses und andere Themen für unsere Stadt voranzubringen“, so die Blieskasteler Landtagsabgeordnete Jutta Schmitt-Lang (CDU). „Auf Nachfrage erhielt ich nun die erfreuliche Rückmeldung, dass Minister Klaus Bouillon alle wesentlichen Umbaukosten für eine Vermietung an die Polizei übernehmen kann. Insgesamt geht es um über 200.000 Euro.“