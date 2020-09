Hier wird man kräftig über den Tisch gezogen : Polizei warnt vor falschen Scherenschleifern

Blieskastel Zwei Männer waren nach Polizeiangaben am Dienstagmorgen (15. September) zwischen 9 und 11 Uhr, in Blickweiler zwei Männer unterwegs. Dort gaben sie sich als professionelle Scheren- und Messerschleifer aus.

Die Männer boten Anwohnern an der Haustür ihre Dienste an. In mindestens einem Fall wurden die angeblichen Handwerker mit dem Schärfen von Messern beauftragt. Erst nachdem ein dreistelliger Bargeldbetrag durch den Auftraggeber entrichtet wurde und die Täter sich bereits entfernt hatten, stellte der Auftraggeber fest, dass die Messer stumpfer als vorher waren.